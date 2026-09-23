Agnam Thiodaye : un tournoi de solidarité pour soutenir trois jeunes détenus

Les jeunes d’Agnam Thiodaye, dans le Bosséa (Matam/Nord-Est), ont organisé un tournoi de solidarité pour soutenir trois jeunes détenus depuis trois mois à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Matam. Ils réclament leur libération, dans un contexte de contestation du projet d’exploitation des phosphates à Agnam.



Selon les organisateurs, la compétition devait également permettre de recueillir des fonds pour venir en aide aux familles des détenus. « On a organisé ce tournoi pour les soutenir, soutenir leur famille, parce que tous sont des soutiens de famille », ont-ils expliqué au micro d'iRadio. La mobilisation s’était poursuivie sur le terrain judiciaire. « Depuis leur arrestation, nous ne sommes pas restés immobiles. On a fait tout notre mieux et on fait des démarches. On a cherché un avocat et le dossier jusqu’à présent est en cours », ont-ils déclaré.



Les jeunes et les notables du Bosséa avaient appelé les autorités à intervenir pour désamorcer la situation et prendre en compte les revendications des populations. Le tournoi avait ainsi constitué une nouvelle étape de leur mobilisation, avec la volonté d’étendre le mouvement à l’ensemble de la province.