ONU : Tête-à-tête entre Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre grec à New York

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'est entretenu en audience avec le Premier ministre de la République hellénique, Kyriakos Mitsotakis, en marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.



L'intervenant et son hôte ont passé en revue l'état de la coopération bilatérale entre le Sénégal et la Grèce ainsi que les perspectives de son renforcement, avant d'aborder les grands défis mondiaux et environnementaux actuels. Les discussions entre les deux dirigeants se sont achevées par un échange sur les enjeux stratégiques liés à l'élection du prochain Secrétaire général des Nations Unies et à l'avenir de l'Organisation internationale.