Thierno Alassane Sall accuse le gouvernement de maintenir un paiement de 1,5 milliard dans la LFR pour le projet « José »

Le député et opposant politique Thierno Alassane Sall accuse le gouvernement d'opérer des arbitrages budgétaires douteux. « Le gouvernement veut-il encore enrichir José ? », s’est –il d’emblée interrogé. S'appuyant sur les documents de la loi de finances rectificative (LFR), l'ancien ministre de l'Énergie dénonce le fait que « la LFR reconduit un décaissement de 1,5 milliard espéré de la banque Santander, qui correspond à la fameuse facture qu’agitait José il y a quelques semaines, lui qui n’a pas encore travaillé. »



Thierno Alassane Sall dresse un parallèle critique avec la situation énergétique du pays, affirmant que « pendant ce temps, les violents délestages font cruellement écho au calvaire de 1 700 villages, purement et simplement sacrifiés sur l'autel des combines. » Mettant directement en cause la responsabilité des autorités dans la gestion de ce dossier d'électrification rurale, le parlementaire martèle que « le gouvernement savait tout de ce scandale » et prévient que « toute tentative de bricoler ce projet en violation du code des marchés serait injustifiable».

