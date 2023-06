New York : plus de 300 passagers d'Air Sénégal bloqués à l'aéroport Jonh F. Kennedy

Au moins 300 passagers d'Air Sénégal sont bloqués à l'aéroport John Fitzgerald Kennedy de New York ( Etats-Unis) depuis maintenant 3 jours. Ces passagers, dont des Guinéens et des Sénégalais, ont été convoqués dimanche 11 juin pour un départ fixé à 22 heures. Jusqu'à hier lundi dans la soirée, ils continuaient de squatter les terminaux de l'aéroport, dans l'attente d'Air Sénégal qui n'a pas fait signe de vie.



Le journal "Les Echos" qui donne l'information, renseigne que parmi les passagers certains sont inscrits à la Mecque. Pour les Guinéens, certains doivent transiter d'urgence à Conakry avant de continuer vers Arabie Saoudite. Mais, renseigne le journal, la compagnie peine à les embarquer. Pis, aucune information ne leur a été fournie.



Dans les images diffusées via les réseaux sociaux, la situation est éprouvante, des parents trainent avec des enfants à l’aéroport, depuis lors sans plus d’espoir de voyager. Ils commencent à être exaspérés sur place.