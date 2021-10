Newcastle tient 4 pistes de renom pour le poste de coach, cascade de blessés au Real Madrid

Le Real compte ses blessés



La trêve internationale n'a pas du bon pour tout le monde. Certains clubs ne vont, en effet, pas être très contents du retour de certains de leurs hommes, car blessés. C'est le cas à Manchester United pour Raphaël Varane, sorti à la 43e minute de la finale de la Ligue des Nations entre l'Espagne et la France. Mais c'est le cas aussi pour le Real Madrid qui déplore 3 blessés en cette trêve, avec les pépins d’Eden Hazard en sélection belge, d'Eduardo Camavinga avec les Espoirs français et d'Eder Militão avec le Brésil. «Le Real attaqué par le virus FIFA», écrit Sport ce mardi. Déjà que les Merengues n'étaient pas épargnés par les blessures, les casse-têtes vont s'enchaîner pour Carlo Ancelotti avant le match du week-end prochain.





Quatre pistes prestigieuses pour Newcastle



Le nouveau riche du championnat anglais continue d'agiter la rubrique mercato des quotidiens européens. Notamment parce que les nouveaux propriétaires saoudiens cherchent activement un nouvel entraîneur afin de succéder à Steve Bruce, plus que jamais sur la sellette. Et ce matin, aux noms connus comme Antonio Conte ou Steven Gerrard, s'ajoutent ceux, prestigieux, de Frank Lampard et Lucien Favre, en une du Daily Telegraph, ainsi que ceux de Erik Ten Haag, dans les colonnes du Guardian, et de Roberto Martinez, en première page du Times. Les noms, moins clinquants, de Graham Potter et de Brendan Rodgers apparaissent aussi ce mardi. Bref, Newcastle ne manque pas d'idées pour son prochain coach.



Bataille Inter-MU pour Insigne



Le feuilleton Lorenzo Insigne continue en Italie. Alors que l'attaquant italien est en fin de contrat en juin prochain, la question de sa prolongation de contrat chez les Napolitains agite toute la Botte. Pour le moment, et depuis le mercato de cet été, le champion d'Europe 2021 avec la Squadra Azzurra ne semble pas enclin à prolonger. Surtout que deux clubs semblent vouloir se battre afin de le récupérer la saison prochaine. À en croire la Gazzetta dello Sport, l'Inter et Manchester United seraient sur les rangs pour le faire venir. «Un cas Insigne qui devient donc INTERnational», pour le média au papier rose qui nous gratifie d'un joli jeu de mots ce mardi.