Newcastle vire son coach ​Steve Bruce après le rachat par les Saoudiens

Le couperet est tombé ! Quelques jours après le passage de Newcastle sous pavillon saoudien, la nouvelle direction des Magpies a annoncé ce mercredi le départ du coach Steve Bruce, en poste depuis 2019.



"Newcastle United peut confirmer que Steve Bruce a quitté son poste d'entraîneur en chef par consentement mutuel, explique un communiqué. (...) Graeme Jones dirigera l'équipe par intérim, à commencer par le déplacement de samedi à Crystal Palace, et sera épaulé par Steve Agnew, Stephen Clemence, Ben Dawson et Simon Smith. Le processus de recrutement d'un nouvel entraîneur en chef est en cours et une nomination sera annoncée en temps voulu. Le club ne fera pas d'autres commentaires pour le moment."



RMC Sport