Neymar à Al Hilal, c’est officiel !

Cette fois-ci, c'est bel et bien terminé. Après plusieurs jours agités, Al-Hilal annonce ce mardi l'arrivée de Neymar (31 ans), qui s'engage pour les deux prochaines saisons avec le club saoudien. Comme annoncé par RMC Sport, le club parisien va toucher environ 90 millions d'euros hors bonus dans l'opération et le joueur va découvrir un quatrième championnat.



Si son contrat avec Paris s'étendait jusqu'en 2027, le Brésilien s'est entretenu ces derniers jours avec Luis Enrique et Luis Campos, qui lui ont expliqué que le club ne comptait pas sur lui cette saison et qu'il devait se trouver un nouveau point de chute.