Neymar a publié la photo de sa cheville sur Instagram (Regardez)

L'attaquant du Paris Saint-Germain a fait peur à la planète football lors du Classique de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Le joueur est sorti sur civière, en pleurs, après s'être sérieusement tordu la cheville.

Et selon la presse française, le joueur aurait déjà passé des examens médicaux, et la fracture de la cheville aurait déjà été écartée. Une nuit qui a dû être longue pour l'international brésilien.

Le joueur, auteur d'un bon match contre l'OM, a publié une photo sur les réseaux sociaux pour résumer sa nuit. Une photo de son pied immobilisé avec un message : «C'est tout pour aujourd'hui. »

Après le match, Emery avait lui aussi évoqué la blessure et avait assuré que Neymar devrait être de retour pour le match retour de Ligue des champions contre le Real Madrid. Personne ne sait pour le moment combien de temps Neymar sera forfait, et les Parisiens n'ont plus qu'à attendre et prier...

Source: Besoccer