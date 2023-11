Neymar est à nouveau impliquée dans un scandale

Encore une polémique pour Neymar. Mais cette fois, il ne s’agit pas de potins de la presse people concernant ses relations amoureuses ni même de clashs avec ses coéquipiers comme ce fut le cas par le passé. Il s’agit d’une affaire bien plus grave.



Effectivement, Le Parisien explique que la vedette d’Al-Hilal, blessée jusqu’à la fin de saison et récemment opérée du genou, a été assignée aux prud’hommes par une ancienne employée de maison qui avait travaillé pour lui pendant son aventure au Paris Saint-Germain.



Le journal explique ainsi que l’attaquant est accusé par une mère de famille brésilienne de 35 ans d’avoir tout simplement été exploitée pendant presque deux ans. Elle a ainsi travaillé au domicile de Neymar entre janvier 2021 et octobre 2022 sans contrat de travail et sans être déclarée. Dans des conditions extrêmes : travail sept jours sur sept, rémunération en espèces, heures supplémentaires non-payées, pas de congés, ni de suivi médical alors qu’elle était enceinte… De l’esclavage moderne, diront certains.



Neymar a exploité son employée



Elle affirme même avoir été obligée de travailler jusqu’à quinze jours avant son accouchement. Elle devait notamment faire le ménage, ou même les ongles de la compagne du joueur, et travaillait plus de 20 heures par rapport à ce que stipule la loi concernant les employées de maison. Des heures qui n’ont donc, comme mentionné plus haut, pas été payées. La mère de famille a cependant bien documenté toutes ses journées et ses heures de travail, et réclame 368.000€ à Neymar. Elle menacerait même de porter l’affaire au pénal.



Après avoir accouché en octobre dernier, elle n’a plus eu aucun contact avec le joueur ni son entourage, et a dû se tourner vers diverses associations caritatives aidant pour nourrir ses enfants. Le média rapporte notamment des propos des avocats de la femme, qui ont tenté de trouver un arrangement à l’amiable. Ils n’ont cependant pas eu de réponse.



« Neymar a exploité la précarité de notre cliente pour lui imposer des conditions de travail indignes, en violation des règles élémentaires du droit du travail. Nous déplorons qu’une telle personnalité ait pu faire preuve d’autant d’inhumanité, allant même jusqu’à chasser notre cliente de chez lui à quelques jours d’accoucher de façon prématurée, alors qu’elle se plaignait de douleurs. Nous envisageons désormais de donner à ce dossier les suites pénales qu’il mérite », expliquent-ils. Une bien sale affaire pour Neymar…





Avec Footmercato