"Neymar est de plus en plus proche de revenir à Barcelone"

Alors que 'Mundo Deportivo' venait démentir ce jour les rumeurs de plus en plus insistantes sur un retour de Neymar au FC Barcelone, une voix vient leur redonner de la crédibilité.



Et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de celle de Marcelo Bechler, journaliste brésilien et proche de l'entourage de Neymar. C'est ce même homme qui, en 2017, alors que personne n'osait l'imaginer, annonçait une arrivée de la superstar à la capitale française.



Son information se vérifiait quelques jours plus tard puisque Neymar rejoignait bel et bien Paris, pour ce qui constitue toujours à ce jour le transfert le plus cher de l'histoire du football, conclu pour la coquête somme de 222 millions d'euros.



Un retour de 'Ney' à Barcelone est-il plausible ? Sa forte amitié avec Leo Messi, Luis Suárez ou encore Gerard Piqué ainsi que les remous connus à Paris, là où il ne fait pas l'unanimité, pourraient le rapprocher du Camp Nou.



Par ailleurs, 'RAC1' indiquait il y a quelques jours que Dembélé pourrait entrer dans une éventuelle opération rapatriement du Brésilien : le 'Moustique' ferait alors le sens inverse et rejoindrait le PSG.