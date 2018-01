Neymar remporte le Samba d'or 2017 !

Pour ses performances avec le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain en 2017, Neymar gagne le Samba d’Or, soit le titre du meilleur joueur brésilien d’Europe de l’année ! Un trophée que le Parisien remporte pour la troisième fois (après 2014 et 2015), tout comme son coéquipier Thiago Silva (2011, 2012 et 2013) qui doit désormais partager son record.