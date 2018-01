Neymar sort de sa réserve : "C'est clair que les sifflets de l'autre soir m'ont fâché"

La superstar du Paris Saint-Germain est revenu ce dimanche sur les sifflets dont il a été victime au Parc des Princes lors du match de championnat remporté 8 à 0 contre Dijon FC.

Ce jour-là, alors que con équipe menait par 7 à 0, et qu'il avait déjà inscrit un triplé, Neymar décide de tirer un penalty alors que son coéquipier Cavani avait la possibilité de battre le record du meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale. Les supporters parisiens ne lui ont pas pardonné ce "manque de classe". Il a essuyé des sifflets avant de rentrer directement dans les vestiaires à la fin du match.

Neymar s'explique : "C'est clair, j'étais fâché après les sifflets de l'autre soir. Mais bon, la vie continue. Je suis là pour jouer et faire plaisir aux supporters. J'ai déjà connu les sifflets dans le passé, même si je dois avouer que je suis plus habitué aux applaudissements"



Il avoue également avoir été au courant du record : "Forcément, j'étais au courant du record de Cavani. Les gens savaient donc moi aussi. Mais l'entraîneur avait dit que c'était à moi de tirer le penalty. Il n'y avait pas de problème en nous. On en a même parlé ensuite dans le vestiaire. J'ai juste assumé mes responsabilités. Mais j'étais le premier supporter de Cavani pour qu'il batte ce record. Cela a été fait et j'en suis très heureux".

L'incident est donc clôt