Ngaka Blindé risque la perpétuité et une amende de 20 millions

Inculpé et placé sous mandant de dépôt en décembre dernier pour contrefaçon de faux billets de banque, Baba Ndiaye alias Ngaka Blindé sera fixé sur son sort demain, mardi 4 septembre 2018, devant la Chambre Criminelle de Dakar.



Selon Les Échos, le magistrat instructeur a retenu contre le rappeur de Guédiawaye la charge de "complice par instigation". S'il est reconnu coupable, indique le journal, le mis en cause risque la perpétuité et une amende de 20 millions de francs CFA conformément aux dispositions de l'article 119 alinéa 1er du Code pénal.