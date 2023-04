Ngor: la maison du député Farba Ngom incendiée par des manifestants

La maison du député Farba Ngom, par ailleurs, griot du président Macky Sall a été incendiée par des manifestants à Ngor. Selon les informations du BuurNews, c'est une des chambres qui a pris feu. Plus de peur que de mal, personne ne s'y trouvait.



Les sapeurs-pompiers et la gendarmerie sont sur place pour assurer la sécurité.



Ce vendredi après-midi, les affrontements ont repris dans la commune de Ngor. Quelques jours après les heurts qui ont marqué le refus des populations de voir une brigade de gendarmerie implantée dans la commune, c’est le « remake » du « œil pour œil, dent pour dent » face aux forces de sécurité.



Apparemment, les médiations annoncées ces derniers jours et les rencontres avec les autorités n'ont pas porté leurs fruits.



Les affrontements se poursuivent toujours entre les jeunes de la commune et les forces de l'ordre.