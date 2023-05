Ngor : les populations vaquent enfin à leurs occupations après de violents affrontements mardi soir

Après les violents affrontements qui ont opposé mardi 09 mai manifestants et forces de l'ordre dans un quartier de Dakar plus précisément à Ngor, théâtre d'une véritable bataille rangée et de courses-poursuites tout azimut, tout est revenu à la normale ce mercredi matin. PressAfrik a fait un tour sur les lieux. Constat : les populations vaquent tranquillement à leurs préoccupations, la circulation est libre dans les différents artères de Ngor.



Mais sur place, les traces des débris de grenades lacrymogènes lancés par les forces de sécurité et les bombardements de pierres, les pneus brûlés dans les rues sont visibles. Il faut préciser qu'une personne a perdu la vie hier, dans ces affrontements.



Une affaire de foncier est à l’origine du conflit. La gendarmerie voudrait prendre 6000 m2 du parking à l’entrée du village artisanal pour y construire une brigade. Et les jeunes du quartier disent niet. Le président de la République Macky Sall a convié , dans la soirée du mardi, les autorités de Ngor au Palais pour un dialogue autour de ce bras.



À la fin de l'audience, d'importantes décisions ont été annoncées. Selon le journal L'Observateur, le terrain objet du litige sera partagé à part égale : les 3 000 m2 vont être affecté à la gendarmerie, l'autre partie aux populations de Ngor. Il a été décidé également que le titre foncier du stade de Ngor sera affecté à la mairie. De son côté, le maire de Ngor va faire une déclaration pour appeler au calme.