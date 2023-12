Ngor: présentation de condoléances mouvementée de Amadou Ba

Le Premier ministre, qui était à Ngor pour présenter ses condoléances à la famille de Adji Diallo, a eu des minutes chaudes. Selon le reporter de i-Radio sur place, Amadou Ba a été poursuivi par des jeunes criant Sonko ! Sonko ! Sur cette vidéo partagée largement sur les réseaux sociaux, c'est une bagarre entre "vieux partisans" qui a sapé la visite. N'empêche, le candidat de Benno bokk yaakaar a tout de même poursuivi sa visite dans une ambiance plus calme. A rappeler, que Adji Diallo, une jeune fille âgée de 15 ans a été tuée par balle, selon une autopsie, en mai 2023, lors de violentes confrontations entre les populations de Ngor et les Forces de Défense et de Sécurité. Sa famille qui avait accusé la gendarmerie réclame toujours justice.

Fana CiSSE

