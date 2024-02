Ngor : un homme qui se trouvait dans une auberge pique une crise et meurt devant sa copine

La Brigade de proximité de Ngor a été alertée du décès d'un homme de 40 ans dans une auberge de la localité. La victime, identifiée comme O. Sonko, aurait succombé à une crise alors qu'elle se trouvait en compagnie de sa petite-amie.



D’après L’Observateur, S. Magassa et O. Sonko étaient dans une chambre d'hôtel mais la situation a pris un tournant tragique lorsque l’homme a subitement piqué une crise en tombant du lit. Alerté par la jeune femme, le gérant de l'hôtel a constaté que son client était inerte.



À son tour, il a appelé la Brigade de proximité de Ngor et SOS médecin qui se sont dépêchés sur les lieux pour les constats nécessaires. Le médecin de SOS médecin a confirmé le décès, et aucune trace de violence n'a été relevée sur le corps.



Selon la compagne de la victime, Gassama, O. Sonko aurait été victime d'une crise cardiaque. Cependant, une enquête a été ouverte. Le gérant de l'auberge a été convoqué par la Brigade de proximité de Ngor pour contribuer à l'enquête. En attendant les résultats de cette enquête, le corps d'O. Sonko a été transporté à la morgue de l'hôpital Idrissa Pouye par les sapeurs-pompiers.