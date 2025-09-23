Ngor : un individu arrêté avec 37 pierres de crack et de la cocaïne

La Brigade régionale des stupéfiants de Dakar (OCRTIS) a interpellé, le 22 septembre 2025, un individu à Ngor, en possession de 37 pierres de crack et d’une demi-boulette de cocaïne, selon la Police nationale.
D'après la même source, cette interpellation fait suite à l'exploitation d'un renseignement opérationnel concernant un réseau de trafic de drogue dure dans la zone de Ngor. Le suspect a été arrêté au rond-point du casino du Cap-Vert, lors d'une opération. La fouille de sécurité a permis de découvrir et de saisir
les stupéfiants et une somme d'argent.
Le mis en cause a été placé en garde à vue pour association de malfaiteurs et détention de drogues en vue de trafic.
