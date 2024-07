Niafrang : les femmes du Fogny Diabang Kunda et les jeunes de Diouloulou veulent l'exploitation du zircon

Le Sud du Sénégal, riche en ressources minières, attire de plus en plus d'attention, particulièrement pour le zircon découvert dans la zone de Niafrang, département de Bignona. Cette ressource, confiée à la compagnie Sénégal Minéral Ressources (SMR) via la société Astron, n'est pas encore exploitée. Cependant, la section Bourew des femmes du Fogny Diabang Kunda, soutenue par les jeunes de Diouloulou, a récemment manifesté en faveur de la valorisation de ces ressources minières.



Les manifestants ont défilé dans les rues, affichant leur soutien à SMR pour l'exploitation du zircon de Niafrang. « Nous demandons à l’État et au nouveau gouvernement d'accompagner SMR dans cette entreprise », a déclaré une porte-parole des femmes du Fogny. Elles ont exprimé leur frustration face à la lenteur du processus et ont appelé à une action rapide pour exploiter cette ressource précieuse, qui pourrait transformer économiquement la région.



Le rêve de ces manifestants pourrait se réaliser grâce aux nouvelles autorités, qui se montrent favorables à la valorisation des ressources minières de la Casamance. Me Ngagne Demba Touré, le nouveau patron de la Société des Mines du Sénégal (SOMISEN), a promis une approche inclusive, en écoutant et en impliquant tous les acteurs du secteur minier, y compris les sociétés extractives, les populations locales et les autorités locales.



« Nous croyons fermement que l'exploitation du zircon de Niafrang peut apporter des opportunités économiques significatives pour notre région. Nous voulons que ce projet soit mené de manière responsable et bénéfique pour toutes les parties prenantes », a déclaré un jeune manifestant de Diouloulou.



Une mobilisation pour la gestion responsable et inclusive des ressources naturelles. Les femmes du Fogny Diabang Kunda et les jeunes de Diouloulou attendent maintenant des actions concrètes de la part des autorités pour concrétiser ce projet ambitieux, rapporte Libération.