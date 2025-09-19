Niaguis : deux anciens détenus et leurs complices envoyés en prison pour "vol de bétail et recel"

La brigade de gendarmerie de Niaguis, dans le sud du Sénégal, a procédé samedi dernier à l'arrestation de deux anciens prisonniers de la Mac de Ziguinchor. Il s'agit de A. A. Massaly, connu sous le surnom de « Bourjoe », et de P. F. Sow, spécialisés dans le "vol de bétail".



L'enquête menée après leur arrestation a permis de mettre la main sur leurs complices : deux bouchers et gérants de dibiterie, installés sur le boulevard 54 et dans le quartier de Boucotte. Interrogés par les forces de l'ordre, ils ont reconnu sans ambiguïté les faits reprochés. La bande a ainsi été déférée hier, mercredi, à la Maison d'arrêt et de correction de Ziguinchor pour « association de malfaiteurs, vol commis la nuit et recel ».



Tout a commencé samedi, au petit matin, lorsque les hommes de l'adjudant-chef Ndao ont rapidement repéré une moto de type Jakarta qui circulait en direction de Ziguinchor. Les deux individus à bord transportaient un sac au contenu qui paraissait suspect. Leur comportement, à la vue des gendarmes, a renforcé les soupçons, rapporte L'Observateur. Prenant la fuite, ils ont abandonné à l'entrée du village de Djifanghor, la moto et le sac. Poursuivis par les gendarmes, ils ont rapidement été arrêtés.



Le sac, récupéré plus tard, contenait trois carcasses de chèvres. Embarqués, les deux suspects ont été entendus dans les locaux de la gendarmerie où ils ont été très vite identifiés.