Niakhtou National au terrain Sacré-Cœur 3: des manifestants arrêtés et embarqués par la police

Mais avant même l’arrivée des premiers manifestants, les forces de l’ordre avaient déjà investi les lieux, déployant un important dispositif pour empêcher tout rassemblement jugé susceptible de perturber l’ordre public.

Dès leur arrivée, plusieurs manifestants venus exprimer leur désaccord ont été sommés de quitter les lieux après un bref échange avec un agent. Ceux qui ont tenté de résister ont été interpellés et embarqués dans une fourgonnette de police, leur destination reste pour l’instant inconnue.



A noter qu'aucun membre du collectif "Niakhtou National" n'a été aperçu sur les lieux.

L’opposition réunie au sein du collectif “Niakhtou National” a maintenu son intention de tenir une manifestation ce samedi 8 novembre au terrain de Sacré-Cœur 3, sur la VDN, malgré l’interdiction prononcée par le préfet de Dakar.