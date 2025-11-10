Nicolas Sarkozy : le parquet général requiert la mise en liberté de l’ancien Président, la décision rendue à 13h30

Le parquet général a requis lundi la mise en liberté sous contrôle judiciaire de l’ex-président Nicolas Sarkozy lors de l’examen de sa demande devant la cour d’appel de Paris.



« Les risques de concertation frauduleuse, de pression sur les témoins fondent des réquisitions sous fins de placement sous contrôle judiciaire », a déclaré l’avocat général Damien Brunet, en demandant que « soit fait droit à la demande de Nicolas Sarkozy » d’être mis en liberté.



« C’est la détention qui constitue une menace pour Nicolas Sarkozy »

La décision sera rendue ce lundi à 13h30. « C’est la détention qui constitue une menace pour Nicolas Sarkozy, pas le contraire », avait déclaré un de ses avocats, lors de l’audience.



« C’est ce qui lui vaut d’être placé à l’isolement » en prison et de bénéficier de la protection de deux agents en détention, a souligné Me Christophe Ingrain, énumérant les différents critères sur lesquels la cour d’appel de Paris doit se pencher pour décider de son maintien ou pas en détention.



L’ancien président avait été incarcéré le 21 octobre, après avoir été condamné à cinq ans de prison ferme au procès libyen.