Niger: 56 civils tués lors d’une attaque de jihadistes près de la frontière malienne

Les villages nigériens de Tchombangou et Zaroumdareye, situés non loin de la frontière malienne, ont été attaqués ce samedi 2 janvier par des jihadistes.



Selon la Rfi, ces descentes ont fait 56 morts, tous des civils, et une vingtaine de blessés. L’information a été confirmée par le ministre de l’Intérieur Alkache Alhada. Des soldats ont été dépêchés dans la zone.