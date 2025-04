Niger: cinq ressortissants indiens enlevés dans la région de Tillabéri

Les cinq ressortissants indiens étaient plus précisément chargés de la construction de la ligne électrique du barrage. Kandadji, c’est un ancien et immense projet de barrage hydro-électrique situé dans la zone des trois frontières.

L’enlèvement a donc eu lieu vendredi dernier, non loin de la bourgade de Sakoira, dans la région de Tillabéri. Ce jour-là, le site est visé par une attaque jihadiste alors que 26 travailleurs nigériens et 12 techniciens et ingénieurs indiens sont présents sur place.



12 soldats nigériens qui protégeaient les lieux sont tués lors de l’assaut. Et les jihadistes enlèvent donc ces 5 hommes avant de prendre la fuite en direction de la frontière malienne, toute proche. Une zone au nord de la région de Tillabéri, sous le contrôle de l’EIGS.



Les autorités nigériennes n'ont pas encore communiqué sur cet enlèvement, pas plus que l’ambassade de l’Inde à Niamey. Mais, selon la presse indienne, le gouvernement de l’État du Jharkhand d’où sont originaires ces 5 ressortissants, a déclaré hier avoir intensifié ses efforts pour les faire libérer, et ce, en collaboration avec le ministère indien des Affaires étrangères.



L’Ambassade de l’Inde au Niger aurait ainsi, toujours selon la presse nigérienne, pris contact avec les autorités nigériennes dans le but d'obtenir leur libération rapide.