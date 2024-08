Niger: les derniers soldats allemands ont quitté la base de Niamey

Au total, cinq vols d'avions cargo ont permis de rapatrier 60 soldats allemands et 146 tonnes de matériel, selon le chef d'état-major nigérien Mamane Sani Kiaou. Ils ont quitté la base militaire de Niamey juste après la cérémonie de départ. « Une cérémonie qui marque la fin du retrait définitif des militaires allemands du Niger et la cession de leur emprise », selon les mots du colonel Kiaou.



Ce retrait est une conséquence directe de l'incapacité des deux parties à s'entendre sur la prolongation du bail. Mais ne marque tout de même pas la fin de leur coopération militaire, a assuré le colonel-major.



En quittant Niamey, les soldats allemands laissent ainsi une base d'une valeur de 130 millions d'euros avec un fonctionnement autonome. Sans compter la base de Tillia et sa piste d'atterrissage dans le nord de la région de Tahoua, ou les forces allemandes ont entraîné et équipé pendants plusieurs années les forces spéciales nigériennes. Niamey perd, en revanche, la construction d'un hôpital militaire de référence d'une valeur de 50 millions d'euros.