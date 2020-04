Niger: les mesures contre le coronavirus passent mal à Niamey

Les faits se sont produits en plein couvre-feu sur des artères de la capitale. Selon plusieurs témoignages, l’interdiction de prières collectives et le couvre-feu sont à la base de ces petites guérillas urbaines nocturnes. Ce que confirme un marabout du quartier Boukoki : « Nous nous sommes révoltés parce que quand vous priez en groupe, dieu accepte mieux vos prières. »



Au quartier de Niamey 2 000, dans la périphérie, une trentaine de gens ont été interpellés au commissariat de police. Leurs parents ont tenté de les libérer en reconnaissant leur tort : « Quand c’est une décision de l’État, tout le monde doit normalement obéir. Nos propres enfants sont en train de détruire nos propres biens, ils doivent comprendre et revenir à de meilleurs sentiments. »



Fin des mesures ce vendredi



Non loin de là, un groupe de femmes est particulièrement agité. La cause : la libération du marabout Mohamed. « Mohamed est libéré. Bienvenue Alpha le marabout Mohamed. »



Dans les cinq communes de Niamey, on joue à la prévention. Des agents de la voierie sont désormais chargés de ramasser tous les vieux pneus de la capitale : « Vraiment, on est en train de faire le maximum. D’ici mercredi, qu’on puisse ramasser l’ensemble des pneus. »



L’isolement de la ville de Niamey et le couvre-feu prendront officiellement fin ce vendredi.