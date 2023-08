Niger: une délégation de leaders religieux reçue à Niamey par Ali Mahaman Lamine Zeine

Plus que jamais, les leaders traditionnels semblent décidés à jouer un rôle dans les efforts de médiation avec la junte nigérienne. Les religieux influents, qui ont fait le déplacement à Niamey samedi 12 août, appartiennent tous à la la mouvance wahhabite du Nigeria.



Il s'agissait de la première délégation étrangère à être reçue par le Premier ministre, Ali Mahaman Lamine Zeine, qui a été nommé à ce poste lundi par les militaires au pouvoir à Niamey. Ces chefs religieux ont ensuite rencontré le général Abdourahamane Tiani en personne, au sein du palais présidentiel.



Lors d'une apparition à la télévision nigérienne, les oulémas se sont félicité de la teneur de leurs échanges, dont ils rendront compte au président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu. De son côté, Ali Mahaman Lamine Zeine a dit avoir « plaidé » pour la levée de sanctions jugées « inhumaines et inacceptables », afin de permettre un retour « à une situation de normalité » au Niger.



Avant le sommet extraordinaire de la Cédéao qui s'est tenu jeudi à Abuja, le président Bola Ahmed Tinubu avait reçu les représentants des différents courants de l'islam dans son pays. Ceux-ci avaient exprimés leurs vives inquiétudes à l'idée d'un conflit qui pourrait notamment, selon eux, exacerber les tensions ethniques et religieuses au Nigeria.