Nigeria: des hommes armés ont ouvert le feu sur un checkpoint de l'armée

Ils sont arrivés à moto à Zuma Rock, à la frontière entre Abuja et l'État de Niger vers 20h30 jeudi soir. Ces terroristes présumés ont pris les soldats par surprise avant d'être repoussés avec l'arrivée de renforts de la base militaire de Zuma située à proximité de la scène.



L'armée nigériane n'a pas communiqué sur le nombre de victime. Cette attaque intervient à peine six jours après qu'une embuscade a été tendu à une patrouille de la garde présidentielle le long de la route Bwari-Kubwa, toujours à Abuja, entraînant la mort de six soldats.