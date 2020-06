Nigeria : douze hommes arrêtés pour avoir violé une fille de 12 ans

Douze hommes ont été arrêtés au Nigeria, accusés d'avoir violé à plusieurs reprises une jeune fille de douze ans sur une période de deux mois.



La police de l'État de Jigawa, dans le nord-ouest du pays, a été alertée du crime présumé lorsqu'elle a reçu une plainte concernant un homme d'une cinquantaine d'années qui avait attiré la jeune fille dans un endroit caché afin de pouvoir avoir des relations sexuelles avec elle.



Au cours d'un entretien avec la police, la jeune fille a déclaré que 11 autres hommes l'avaient également violée.



La victime est maintenant à l'hôpital, et la police a déclaré à la BBC qu'il y a des preuves médicales de viol.



Cet incident fait suite au meurtre de deux jeunes femmes la semaine dernière, qui a suscité une grande colère.



Dans un cas, la famille d'Uwavera Omozuwa, une étudiante de 22 ans, affirme qu'elle a été violée dans une église et matraquée à mort avec un extincteur dans la ville de Bénin.



Dans l'autre, une jeune fille de 16 ans a été abattue par un policier à Lagos.



Amnesty International a déclaré que bien que le viol soit un crime au Nigeria, le nombre croissant d'agressions est dû à l'échec des forces de l'ordre.



Le pays a un taux de condamnation extrêmement faible pour les viols et les abus sexuels.