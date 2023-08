Nigéria : la recherche de solutions durables pour les défis sanitaires en Afrique au menu d’une rencontre à Abuja

Un pas significatif a été franchi dans la recherche de solutions durables pour les défis sanitaires persistants en Afrique avec la tenue du sommet de l'Africa Health Budget Network (AHBN) à Abuja. Présidé par le Dr Aminu Magashi Garba, fondateur et coordinateur du réseau, l'événement de trois jours, qui a rassemblé des représentants de 8 pays africains, a mis en avant la nécessité critique de l'engagement de la société civile dans le plaidoyer budgétaire et le financement de la santé, tout en abordant les questions complexes de la sécurité sanitaire et des défis du système de santé sur le continent.



Le Dr Aminu Magashi Garba, un leader reconnu dans le domaine de la santé publique en Afrique, a partagé sa vision pour le réseau et son engagement envers la sécurité sanitaire du continent. En tant que fondateur et coordinateur de l'AHBN, Dr Garba a souligné l'importance d'une approche globale et collaborative pour relever les défis en matière de santé en Afrique. Il a exprimé sa préoccupation concernant les lacunes persistantes dans la participation de la société civile au plaidoyer budgétaire, ainsi que l'insuffisance de la transparence et de la responsabilité dans le domaine de la santé.



« Ce sommet est important parce que nous avons vu beaucoup de lacunes en Afrique : la faiblesse de la société civile à s'engager dans le plaidoyer budgétaire, l'insuffisance de la société civile en Afrique pour s'engager dans la transparence et la responsabilité pour l'agenda de la santé, et aussi les défis de l'accès aux ressources. par des ONG en Afrique, pour s'engager également dans de nombreuses activités qui seront menées par un plaidoyer national et local pour résoudre les problèmes, nous avons donc estimé que c'était un énorme écart et nous avons amené des représentants de huit pays africains à Abuja, où nous avons passé trois jours de partage et d'apprentissage. Ce, afin que lorsqu'ils retournent dans leur pays, ils puissent s'engager dans un plaidoyer pour influencer les politiques, le financement et les programmes qui renforceront le programme de sécurité sanitaire », a-t-il expliqué.



La rencontre a été une occasion pour les représentants des huit (8) pays participants (Sénégal, Malawi, Zimbabwe, Sierra Leone, Nigeria, Uganda, Cameroun et Kenya) d'échanger des idées, de partager des expériences et de renforcer leurs capacités en matière de plaidoyer budgétaire et de sécurité sanitaire. Les participants ont discuté des diverses approches adoptées dans chaque pays pour influencer les politiques, le financement et les programmes visant à renforcer la sécurité sanitaire.



« L'un des résultats majeurs du sommet est la création de l'AHBN Health Security Learning Hub, une plateforme novatrice destinée à favoriser l'échange continu d'idées et d'expertise entre les acteurs engagés dans le plaidoyer pour la sécurité sanitaire en Afrique. Cette communauté de pratique vise à renforcer la collaboration et à catalyser les actions concrètes pour surmonter les défis sanitaires du continent », a souligné Aminu Magashi Garba.



Ce dernier a également annoncé des initiatives futures, notamment « la création d'un Centre d'Apprentissage de la Sécurité Sanitaire en Afrique de l'Ouest, qui sera coprésidé par le Sénégal et la Sierra Leone. L'AHBN s'engage à soutenir ces pays dans le renforcement de leurs capacités en matière de sécurité sanitaire et de plaidoyer budgétaire ».



En outre, l'AHBN prévoit de mettre en place un module de formation sur la sécurité sanitaire et le plaidoyer budgétaire afin de renforcer les compétences des acteurs africains engagés dans ce domaine. « Des subventions financières, allant de 10 000 à 15 000 dollars, seront également octroyées aux ONG en Afrique pour soutenir leurs efforts en matière de sécurité sanitaire », a annoncé le fondateur et coordinateur de AHBN.



Le sommet a pris fin le 17 aout 2023. Lors de la cérémonie de clôture, Dr. Garba a exprimé son optimisme quant à l'avenir du réseau et a lancé un appel aux donateurs et aux partenaires pour soutenir financièrement les efforts de l'AHBN. Il a souligné l'importance de maintenir l'élan actuel et de continuer à travailler en collaboration pour renforcer la sécurité sanitaire en Afrique. Alors que les pays africains continuent de relever des défis complexes en matière de santé, l'initiative de l'AHBN offre un espoir tangible pour un avenir plus sain et plus sûr pour tous les citoyens du continent. Avec une vision ambitieuse et un engagement sans faille envers la sécurité sanitaire, le Dr. Aminu Magashi Garba et l'Africa Health Budget Network ouvrent la voie à un changement positif et durable dans le domaine de la santé en Afrique.