Nigeria: le gouvernement veut des millions de compteurs électriques face aux difficultés du secteur

Continuer à équiper les clients de compteurs pour améliorer les revenus du secteur électrique au Nigeria , le ministre nigérian de l'électricité, Adebayo Adelabu, a annoncé la mesure lors d'une conférence sur l'énergie organisée par un journal local BusinessDay.Au Nigeria, plus de la moitié des 13 millions de clients du réseau électrique ne sont pas équipés de compteurs. Ils sont facturés par estimation et doivent payer une redevance fixe, quelle que soit la qualité du réseau et la régularité de l'approvisionnement en courant. Les consommateurs s'en plaignent, les litiges sont nombreux. Et les services publics n'arrivent pas à recouvrer un tiers de toutes les factures émises.Le gouvernement a signé en mai 2024 un accord avec l’Autorité souveraine nigériane d’investissement pour financer l'acquisition du matériel pour les particuliers et les entreprises d'un coût de 1,3 milliard de nairas, soit 900 millions d'euros.Ces compteurs qui viendront majoritairement de l'étranger. Le Ministre de l'électricité a par ailleurs affirmé que le gouvernement avait accepté de débloquer des fonds pour que des compteurs pour les plus gros consommateurs pour lesquels les tarifs ont été augmentés en avril. Cela pour garantir que leur consommation soit effectivement mesurée d'ici septembre.