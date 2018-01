Nigéria : les otages occidentaux libérés

L'armée nigériane a annoncé samedi la libération de quatre expatriés enlevés mardi au nord de la capitale Abuja.



Il s'agit de deux américains et de deux canadiens enlevés par des hommes armés dont plusieurs sont en fuites, et l'un d'entre eux a été arrêté.



Des moyens importants ont été engagés pour les retrouver d'après le commissaire de police de l'Etat de Kaduna. "Plusieurs unités de militaires et de policiers ainsi qu'un hélicoptère de l'armée ont été mobilisés " a indiqué le commissaire.



Les victimes avaient été capturées mardi lors d'une embuscade à 200 kilomètres au nord de la capitale nigériane et leurs escortes policières avaient été tuées par les ravisseurs.



Au Nigéria, les enlèvements avec demandes de rançons sont fréquents dans le sud du pays, où vivent de nombreuses personnalités fortunées et leurs familles.



Mais ces derniers temps, le phénomène s'est propagé dans le nord du pays.