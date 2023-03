Nigeria: les raisons de la victoire de Bola Tinubu malgré la crise

Durant sa campagne électorale, Bola Tinubu s'est d'abord positionné comme un candidat de rupture, refusant d'endosser le bilan de Muhammadu Buhari. Pourtant membre actif de la majorité sortante, l'ex-gouverneur de Lagos a critiqué - lors de certains meetings - le gouvernement fédéral au moment de la crise du naira ou à cause de l'insécurité. Bola Tinubu et sa garde rapprochée de gouverneurs APC n'ont négligé aucun territoire du Nigeria, en menant une campagne agressive, y compris dans des États peu gagnables.



Un candidat multimillionnaire

Au final, Bola Tinubu a pu engranger les voix nécessaires pour l'emporter. Multimillionnaire, il a aussi investi beaucoup de sa fortune personnelle dans TVC News. Malgré les alertes et amendes de l'autorité de régulation de la télédiffusion nigériane, cette chaîne privée a fait ouvertement campagne pour lui. Enfin l'ex-sénateur a profité de la désunion du PDP. Peter Obi et Rabiu Kwankwoso ont claqué la porte de ce parti. Aucun des deux n'a voulu être le colistier de l'autre.



Et Atiku Abubakar a été trahi par cinq gouverneurs du PDP. Mais c'est surtout celui de l'État de Rivers a causé le plus de tort à son camp : Nyesom Wike, pilier du PDP, a pourtant mis tout son poids pour l'élection du candidat de l'APC Bola Tinubu.