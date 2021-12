Nigeria : plus d'un million de doses de vaccins contre le Covid-19 périmées

Un peu plus d'un million de vaccins contre le Covid-19 sont estimés être périmés depuis le mois de novembre. Et ces doses non utilisées constitueraient l'une des plus grosses pertes mondiales selon des observateurs. Selon l'OMS, au Nigeria moins de 4% de la population est complètement vacciné contre le coronavirus. Et pour ce pays de 200 millions d'habitants et organisé en une fédération de 36 Etats, la gestion de la pandémie est un casse-tête.

RFI

