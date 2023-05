Nigeria: quatre morts dans une attaque contre un convoi américain, aucune victime américaine

Des hommes armés ont attaqué un convoi du consulat américain mardi dans le sud-est du Nigeria et tué quatre personnes, ont indiqué la police nigériane et les autorités américaines. «Aucun citoyen américain n'était dans le convoi», a indiqué un porte-parole de la police, Ikenga Tochukwu, ce qu'a confirmé un porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby.



Les hommes armés «ont tué deux agents de la force mobile de la police et deux employés du consulat» avant d'incendier leur véhicule, selon Ikenga Tochukwu.