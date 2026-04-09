Lutte contre les violences de genre : La CEDEAO fait front commun à Banjul

Les ministres de la région de la CEDEAO ont scellé un front commun à Banjul, en Gambie, ce jeudi 9 avril 2026, pour intensifier la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG). Cette concertation ministérielle vise à harmoniser les politiques nationales et à renforcer les mécanismes de protection des femmes et des filles à travers tout l'espace régional. L'initiative intervient dans un contexte de mobilisation accrue pour les droits humains au sein de la communauté ouest-africaine.







Cette rencontre stratégique sert de prélude au tout premier Forum des Premières Dames du projet SWEDD+ (Autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel). En coordonnant leurs actions en amont, les ministres entendent fournir une base solide aux discussions de haut niveau qui réuniront les épouses des chefs d'État. L'objectif est de transformer les engagements politiques en résultats concrets sur le terrain, notamment par l'amélioration de l'accès aux services de santé et à l'éducation.







Réunies sous l'égide de la Commission de la CEDEAO, qui célèbre son 50e anniversaire, les délégations ont réaffirmé que la fin des violences de genre est une condition sine qua non au développement durable de la région. Les conclusions de ces travaux de Banjul devraient permettre d'accélérer la mise en œuvre de programmes transfrontaliers plus efficaces pour l'autonomisation économique et sociale des populations vulnérables.

