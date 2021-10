Niokhobaye Diouf viré de la Protection des enfants et Amadou Diarra récompensé pour sa transhumance

Niokhobaye Diouf n'est plus le Directeur de la Promotion des Droits et de la Protection des Enfants. Il a été remplacé, hier, mercredi, en Conseil des ministres. Son successeur est le juriste madame Dieguy Diop.



Et quant au maire de Pikine Nord par ailleurs ex membre du Secrétariat exécutif et du Comité directeur du Parti démocratique sénégalais (Pds), qui avait répondu favorablement à la main tendue par l’édile de la ville Pikine Abdoulaye Timbo à rejoindre la mouvance présidentielle, s'est vu récompensé.

En effet, le Président Macky l'a nommé Président du Conseil d'Orientation du Fonds de Solidarité nationale.