Nioro : démantèlement d’un réseau de cambrioleurs, quatre (4) individus arrêtés

Le Commissariat urbain de Nioro a procédé, le 31 juillet 2025, au démantèlement d’un réseau de cambrioleurs. Selon la Police nationale, cette opération fait suite à plusieurs déclarations de cambriolages de boutiques et de magasins enregistrées récemment. L’exploitation de renseignements opérationnels a permis d’identifier le chef présumé du gang.



D’après la même source, une descente a été effectuée à son domicile, mais celui-ci avait déjà pris la fuite. Toutefois, un individu présent sur les lieux a été interpellé.



La fouille et la perquisition du domicile du chef de gang ont permis la découverte d’éléments compromettants, notamment :



• des sacs de lait vides, probablement issus d’un précédent cambriolage,

• soixante-quinze (75) cornets de chanvre indien,

• une tenaille,

• des clous de type "races",

• et des barres de fer.



Poursuivant leurs investigations, les policiers ont interpellé trois (3) autres membres du gang, dont deux (2) pris en flagrant délit alors qu’ils s’attaquaient à une boutique.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit.