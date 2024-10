Nioro du Rip : un accident de la circulation fait trois (3) morts et plusieurs blessés

Trois (3) personnes ont trouvé la mort dans un accident de la circulation survenu vendredi soir, sur la route nationale numéro 4 (RN4), dans le département de Nioro du Rip, a appris l’APS du commandant de la 31ième compagnie d’incendie et de secours de la brigade nationale des Sapeurs-pompiers de Kaolack (centre).



Selon le commandant Yahya Mané, il s’agit d’une collision entre un véhicule particulier et un camion, survenue vers 21 heures 26 minutes, à hauteur du village de Sanguile sérère, sur la transgambienne.



Trois blessés ont été dénombrés par les sapeurs-pompiers arrivés sur les lieux dix minutes après l’accident.



Les secouristes de la 31ième compagnie d’incendie et de secours de la brigade nationale des Sapeurs-pompiers de Kaolack ont trouvé sur place trois corps sans vie et trois blessés, rapporte l’Agence de Presse Sénégalaise.



Selon la source, toutes les victimes étaient dans le véhicule particulier. Les personnes décédées ont été acheminées au niveau du Centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass (CHREIN) de Kaolack.



La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les véritables causes de cet accident mortel.