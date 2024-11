Noah Fadiga rassure sur son état de santé : "Je vais bien tout le monde"

L’international sénégalais, Noah Fadiga s’est effondré sur la pelouse après un contact à la tête lors du match de championnat face au Standard de Liège ce dimanche. Suite à un duel aérien, le défenseur de 24 ans de la Gantoise est resté au sol. Ce qui a suscité l'inquiétude immédiate de ses coéquipiers, du staff médical et des supporters.



Après avoir reçu des soins d’urgence sur le terrain, Fadiga a dû quitter le match.



Sur les réseaux sociaux, la Gantoise a donné des nouvelles rassurantes de son joueur. Quelques heures plus tard, Noah Fadiga a tenu à rassurer ses fans et ses proches via sa story Instagram. "Je vais bien tout le monde", a-t-il écrit.



Il avait été annoncé en juillet 2023 que Noah souffrait de problèmes cardiaques. Le cardiologue Pedro Brugada, qui a mené des examens complémentaires, a ensuite autorisé le joueur à "poursuivre sa carrière sans aucun risque".



La commission médicale de la Fédération française de football (FFF) en a néanmoins décidé autrement, et révoqué la licence du joueur qui a dû quitter son club d'alors, le Stade Brestois.



Le père de Noah, Khalilou Fadiga, ancien international sénégalais, passé par Lommel, le Club Bruges, La Gantoise et le Beerschot, souffrait également de problèmes cardiaques. Il avait connu un parcours similaire. En effet, son contrat avec l’Inter Milan avait été annulé à cause de cette condition cardiaque.