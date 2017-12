Noël-Abbé Alphonse Birame Ndour prône la solidarité avec les plus démunis

«Noël c’est la fête de tout le monde. On se rappelle de Noël par rapport aux cadeaux, au Père Noël, aux décorations… et tout cela rappelle la magie de Noël. Mais en fait, ce qu’il faudrait voir autour de cela, c'est cet événement fondateur de Noël qui est la naissance de Jésus et qui justement est un événement qui bouleversa l’humanité », a déclaré Abbé Birame Ndour dans un entretien accordé à Sud Fm.

Le Curé de la Paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff de poursuivre : «C’est pour cette raison que tout ce qui est fait est préparé de manière à ce que nous vivions la joie».



N’empêche, rappelle-t-il, «La plus grande solidarité est celle-là que Dieu nous fait en venant parmi nous pour nous sauver et nous donner la joie de pouvoir changer de démarche». Et c’est justement, ce qui fait que : «l’important ce ne sont pas les cadeaux que l’on se donne ni les belles décorations. L’important c’est de vivre la paix et la joie. C’est la solidarité et le partage et particulièrement avec les plus démunis et les plus faibles. C’est cette mission que le Seigneur donne à chacun».



Et le religieux de rappeler : «On a vécu ce qu’on appelle le temps de l’avent qui est constitué de 4 dimanche, le 4ième dimanche est celui justement du 24 décembre, et à parti du 24 décembre au soir, nous en sommes déjà à la fête de Noël avec les veillées qui se font dans les églises… et se prolongera jusqu’à l’épiphanie du Seigneur qui se trouve être cette année, si je ne m’abuse, le 7 janvier. C’est ce temps que l’on appelle le temps de Noël pendant lequel nous allons vivre la solidarité de Noël».