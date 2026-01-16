Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Nombre d'employés salariés au Sénégal : « une progression de 1,9% » noté en 2025 (ANSD)



Nombre d'employés salariés au Sénégal : « une progression de 1,9% » noté en 2025 (ANSD)
Les derniers indicateurs de l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) confirment une tendance positive pour le marché du travail sénégalais au troisième trimestre 2025.  «Le nombre d’employés salariés dans le secteur moderne hors administration publique est évalué à 337 415 contre 331 144 un an plus tôt, soit une progression de 1,9% », note le rapport.
 
Cette hausse du nombre d'employés s'accompagne d'une revalorisation de la masse salariale globale. Celle-ci a progressé de « 2,1 %, passant de 377,9 milliards en 2024 à 385,9 milliards de FCFA en 2025 ».
Concernant les heures hebdomadaires moyennes travaillées par employé, « elles augmentent de 0,6% au troisième trimestre de 2025 ».



Vendredi 16 Janvier 2026 - 12:36


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter