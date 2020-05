Nomination d’Aminata Tall Présidente honoraire du CESE: un décret N°2020-976 trouvé dans le Journal Officiel

nomination par décret de Mme Aminata Tall, comme Présidente Honoraire du Conseil économique, social et environnemental (CESE), a secoué la toile et les chaumières politiques. Surtout quand le décret mentionnant les avantages que lui ont accordés Macky Sall a fuité, en pleine pandémie de Covid-19, dans les réseaux sociaux et ébruité par la presse.



Il s"agit d"une indemnité de représentation (4,5 millions Fcfa net par mois), d"un véhicule de fonction avec macaron (laisser-passer permanent), d"un chauffeur particulier, d"une dotation mensuelle de carburant de 500 litres, d"un agent de sécurité rapproché et d"égards protocolaires en cas de participation à des cérémonies officielles. Face au tollé, le Pôle Communication du Palais était monté rapidement au créneau, par la voix de Seydou Guèye, pour faire cesser la polémique.



"La Cellule de Communication de la Présidence de la République informe qu"un faux décret numéroté 2020-964 circule actuellement dans les réseaux sociaux. Ce faux décret, en date du 17 avril 2020, est relatif à la création d"un honorariat pour les anciens Présidents du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Face à la recrudescence de ce type de documents, la Cellule de Communication rappelle que tous les décrets pris par Monsieur le Président de la République sont publiés au Journal Officiel de la République du Sénégal et sur le site du Gouvernement".



Une manière d"éteindre le feu, mais les braises étaient encore fumantes. Et voilà que Le Témoin tombe sur un «Numéro spécial» de deux pages du Journal Officiel, en date du mercredi 29 avril (numéro 7307, 165e année), qui n"avait au sommaire qu"un DÉCRET et un ACCORD au titre de la Présidence de la République : 21 avril 2020… Décret N°2020-976 accordant le statut de Président Honoraire à un ancien Président du Conseil économique, social et environnement (CESE). Quant à l"accord, il concerne le ministère du Pétrole et des Énergies.



Dans le décret, il est mentionné sur rapport du ministre d"État, Secrétaire général de la Présidence de la République, le Président de la République décrète : Article Premier. – Il est accordé à Madame Aminata Tall, ancienne Présidente du Conseil économique, social et environnemental, le statut de Président honoraire du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Art 2- Le Président du Cese, le ministre d"État, Secrétaire général de la Présidence de la République et le ministre des Finances et du Budget sont chargés de l"exécution du décret qui sera publié au Journal Officiel. Fait à Dakar le 21 avril 2020.



Le Témoin