Nomination d’un nouveau Directeur à la CSS : les travailleurs se font entendre

Le processus de recrutement d’un nouveau directeur général de la caisse de sécurité sociale (CSS) n’a pas laissé indifférent les travailleurs qui se sont fait entendre. Ces derniers mettent en garde contre toute « nomination politique » et réclament une promotion interne.



« La Caisse de sécurité sociale est le fruit d’un dur et long labeur du syndicat des travailleurs », c’est la forte conviction du syndicat national des travailleurs.



« Les travailleurs de la CSS n’accepteront aucune nomination politique pour ne pas finir comme certaines structures étatiques à l’exemple de la poste alors qu’elle ne reçoit aucune subvention de l’Etat », ont mis en garde les travailleurs.



Ils réclament en outre « un Directeur à la hauteur des exigences d’une bonne gestion de notre institution. A cet effet, nous exigeons la fin du statuquo et la nomination d’un directeur conformément aux textes de l’institution ».



Mieux, exigent-ils : « Au vu des compétences existantes au sein de l’institution, nous demandons une promotion en interne d’un directeur préoccupé par les intérêts stricts de notre institution pour sa pérennisation et celle de nos emplois ».



Ces travailleurs réclament également « le paiement des primes de bilan de 2021 dans les plus brefs délais ». Toutefois, ils invitent l’Etat au renouvellement du conseil d’administration dont le mandat a expiré depuis 2016 », livre "libération".