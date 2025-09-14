Nomination de Yacine Fall et Me Bamba Cissé : « Nous attendons les faits pour apprécier »( Babacar Fall Gradec)

Le 6 septembre dernier, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé, sur proposition de son Premier ministre Ousmane Sonko, à un remaniement du gouvernement dirigé par ce dernier. Ce réaménagement partiel intervient 17 mois après l’avènement des actuels dirigeants au pouvoir. Si la taille du gouvernement a peu évolué, les nominations de Yacine Fall et de Mouhammadou Bamba Cissé, respectivement aux ministères de la Justice et de l’Intérieur, ont suscité des critiques émanant de l’opposition et de certaines voix de la société civile. Le secrétaire général du Groupe de Recherche et Appui Conseil pour la Démocratie Participative et la Bonne Gouvernance (Gradec), Babacar Fall, a jugé ces critiques "précoces", estimant que les jugements doivent être fondés sur les résultats.



« Le remaniement ministériel relève des prérogatives du chef de l’État. Il nomme les personnes qu’il estime capables de diriger un département ministériel. Le reste, c’est le débat, chacun peut donner son avis. Mais nous attendons les faits pour apprécier, positivement ou négativement », a-t-il soutenu à l'émission "Face au jury" sur PressAfrikTvhd, de ce dimanche 14 septembre.



Plus encore, il a estimé qu’il est tout à fait normal de confier ces deux ministères de souveraineté à des personnes partageant la vision du Président et de son Premier ministre. Yacine Fall, ancienne ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, est membre du Pastef, tandis que M. Bamba Cissé était un avocat de premier plan au sein du pool d’avocats d’Ousmane Sonko lorsqu’il était encore dans l’opposition.



« Beaucoup ont dénoncé leur nomination, mais pour moi, c’est dans l’ordre normal des choses, car ce sont des ministères de souveraineté. Attendons qu’ils se mettent à l’œuvre pour juger », a-t-il insisté, se disant optimiste quant à leur capacité à faire la part des choses.



Pour le secrétaire général du Gradec, l’essentiel est que ces ministres se conforment à la loi, même en recevant des orientations politiques. « Si leur démarche va à l’encontre de l’État de droit, nous, société civile, nous le dénoncerons », a-t-il averti.



Babacar Fall a également salué la nomination d’une femme au ministère de la Justice, un poste qui occupe le deuxième rang dans l’ordre protocolaire du gouvernement, après le Premier ministre.



Il s’est également réjoui de la création du ministère des Infrastructures, un secteur jusque-là dispersé entre différents ministères. « La réunification de ce secteur, souvent niche de corruption et le confié à Déthié Fall, un bon profil, connu pour son intégrité jusqu’à présent, est une bonne décision », a-t-il conclu.