Nomination polémique de Samba Ndiaye: Fadilou Keita promet que ces "erreurs seront corrigées"

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, va t-il céder à la pression depuis la nomination de Samba Ndiaye à la présidence du Conseil d'administration de la SN HLM ? Fadilou Keita, directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations promet que les « erreurs liées à ces nominations seront corrigées ».



Ce haut responsable de PASTEF déclare également avoir « la certitude que ces personnes promues n'apporteront aucun avantage particulier que notre engagement au travail et notre fidélité à nos convictions ne puissent déjà nous procurer ».



Fadilou Keita souligne sur son réseau social Facebook que le « processus ayant conduit à ces nominations sera revu » et que « les personnes ayant proposé ces choix devront justifier leurs décisions et objectifs… ».



Selon lui, le Président de la République « ne peut pas connaître personnellement tout le monde », ajoutant une note critique.