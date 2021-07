Nominations Armée et Gendarmerie: les Colonels Meissa Sellé Ndiaye et Daouda Diop promus généraux

Mercredi, le président de la République, chef suprême des armées, a signé deux décrets couronnant le brillant parcours de deux officiers émérites : le colonel de gendarmerie Daouda Diop, gouverneur du Palais de la République et le colonel Meissa Selle Ndiaye, aide de camp du président de la République depuis que ce dernier a accédé à la magistrature suprême en 2012.



Le nouveau Général avait aussi rempli les mêmes fonctions auprès de Macky Sall lorsqu’il était Premier ministre. C’est donc dire qu’il a une confiance absolue en ce brillant officier dont la compétence ne le dispute qu’à la discrétion. Les colonels Daouda Diop et Meissa Sellé Ndiaye tous les deux sont promus généraux de brigade.



Le président de la République a aussi nommé le Général de brigade Thiaca Thiaw Haut commandant en second de la gendarmerie nationale et sous-directeur de la Justice militaire. Il remplace à ce poste le général Moussa Fall devenu promu récemment Haut commandant de la gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire.



Le colonel Adama Gueye, lui, hérite poste de gouverneur du Palais en remplacement du tout nouveau général Daouda Diop qui devient commandant de la gendarmerie mobile. Et quitte donc la présidence de la République avec le sentiment du devoir accompli. Justement à propos de la nomination du général Daouda Diop, la plupart des observateurs militaires avertis s’y attendaient ! Et depuis fort longtemps d’ailleurs fort compte tenu de ses qualités humaines et professionnelles unanimement reconnues. Comme le disait un adage bien de chez nous « Lou Diot Yomb » (tout vient à point pour qui sait attendre).



L’heure a donc sonné pour le désormais ex-gouverneur militaire du Palais, le colonel Daouda Diop, de porter fièrement les étoiles. Très discret et effacé, l’officier de gendarmerie Daouda Diop était sorti de l’ombre en accédant à la direction de la Division Communication de la gendarmerie (Divcom) qu’il avait portée sur les fonds baptismaux. Et bien avant cette nouvelle création, l’alors capitaine Daouda Diop s’était distingué à la tête de la compagnie territoriale de Dakar-ville (Thiong) lors de l’arrestation de la bande à Ino dont il avait piloté la traque.



Entre autres faits d’armes ! Brillant officier, le général Daouda Diop est titulaire d’une maîtrise en droit privé-option judiciaire à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad). Après quoi, il a passé avec succès le concours d’entrée à l’Ecole nationale des officiers d’active (Enoa) de Thiès. Puis il a fait l’Ecole d’application de l’infanterie avant d’intégrer l’École des officiers de la gendarmerie nationale.



Depuis lors, le général Daouda Diop a gravi tous les échelons et dirigé de grands commandements au sein de la Maréchaussée. C’est certainement sa rigueur qui avait justifié sa nomination à la tête de la Direction de l’Administration pénitentiaire (Dap) d’où il a bénéficié de la confiance du président de la République qui l’a appelé à ses côtés pour le nommer gouverneur du Palais.



Autant de choses qui font donc que la promotion au grade de général de cet officier originaire de la Petite Côte est amplement méritée. Il en est de même pour le général Meissa Sellé Ndiaye, un ancien enfant de troupe qui avait réussi le concours d’entrée à la prestigieuse académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan. Ce qui n’était évident à une époque où les pays africains n’avaient qu’un petit quota dans cette école où sont formés les officiers de l’armée française.



Le Sénégal disposait cette année-là d’une seule place à promouvoir dès lors la France faisait passer le concours à ses étudiants issus des classes préparatoires. Malheureusement, suite à un banal « incident » d’excellence en plein cours avec un formateur, l’élève officier d’alors Meissa Sellé Ndiaye avait été contraint de rentrer au Sénégal pour terminer sa formation à l’Enoa. Juste pour montrer que le général Meissa Sellé Ndiaye est une tête d’oeuf.



Un officier brillant et, surtout, courageux. Son surnom de « Ndiaye Gaindé » lui avait d’ailleurs été collé au moment où il servait au bataillon des commandos. Puis au 12e Bataillon d’infanterie dont il fut le chef de corps. Il fait partie des rares officiers de notre Armée à avoir fait l’école de guerre en Chine où il s’était rendu durant la traversée du désert de Macky Sall, alors défénestré du perchoir de l’Assemblée nationale. Ses qualités humaines sont reconnues par ses pairs, ses camarades d’armes et sa famille. En résumé, tels sont les parcours exceptionnels de deux valeureux officiers-supérieurs promus officiers-généraux.



Le Témoin