Nominations de ce mercredi : le Directeur du cadre de vie, Oumar Ba, remplacé

Le Président de la République, Son Excellence Macky SALL a réuni, en visioconférence, ce mercredi 27 janvier 2021, le Conseil des Ministres.



AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Monsieur Abdou BA, Administrateur civil, matricule de solde n° 661.348/F, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Kaffrine, chargé des Affaires administratives, est nommé Directeur général du Cadre de Vie et de l’Hygiène publique au Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, en remplacement de Monsieur Oumar BA.

Madame Mame Khady Sidy Aly BADJI, Administrateur civil, matricule de solde n° 616 251/M, est nommée Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement au Ministère de la Fonction publique et du Renouveau du Service public, poste vacant ;

Monsieur Francis DIOUF, Juriste, matricule de solde n° 663 462/C, précédemment Inspecteur Technique au Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural, est nommé Inspecteur des Affaires Administratives et Financières (IAAF) au Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural, poste vacant ;

Monsieur Abdourahmane BALDE, Enseignant, matricule de solde n° 646 163/J, titulaire d’un Master Business Administration (MBA), option Administration et gestion des organisations, est nommé Inspecteur Technique au Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural ;

Monsieur Abdourahmane LY, titulaire d’un Master en Sciences de l’Education, est nommé Directeur de l’Insertion du Ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion.

Fait à Dakar le 27 janvier 2021



Le Ministre des Collectivités Territoriales,

du Développement et de l’Aménagement des Territoires, Porte-Parole du Gouvernement

Oumar GUEYE