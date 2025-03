Nommé président du Conseil de surveillance de la DER/FJ : « Je mesure l'ampleur de la tâche qui m'attend et m'engage, avec détermination et humilité », Djamil Sané

Lors du Conseil des ministres du mercredi 26 mars, Aboubacar Djamil SANE, le maire des Parcelles Assainies, a été nommé à la tête du Conseil de surveillance de la Délégation générale à l'Entrepreneuriat Rapide des Femmes et Jeunes (DER/FJ).



Dans un post sur FaceBook, le maire a remercié les autorités pour la confiance. « C'est avec une immense gratitude et un profond sens de responsabilité que j'acquiesce ma nomination en tant que Président du Conseil de surveillance de la Délégation générale à l'Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ).



Je remercie Son Excellence Monsieur le Président de la République pour cette marque de confiance, ainsi que toutes les autorités qui ont porté leur choix sur ma modeste personne ».

Selon le Djamil Sané « Cette nomination est un honneur, mais surtout un engagement renouvelé envers la jeunesse et les femmes entrepreneurs du Sénégal », a-t-il indiqué.



Ajoutant : « Je mesure l'ampleur de la tâche qui m'attend et m'engage, avec détermination et humilité, à œuvrer pour un entrepreneuriat plus inclusif, dynamique et porteur de prospérité pour notre pays ».

À tous ceux qui m'ont soutenu et continuent de croire en moi, je vous en suis infiniment reconnaissant. Ensemble, relevons les défis et bâtissons un avenir meilleur pour notre jeunesse et nos femmes entrepreneurs.

Vive l'entrepreneuriat sénégalais ! Vive le Sénégal », lit-on sur la publication.