Non convocation d'Aya Traoré : le coach Cheikh Sarr s'explique

L’équipe nationale féminine de basket du Sénégal a débuté sa préparation, vendredi 17 août, avec un groupe de 22 joueuses au stade Marius Ndiaye, sous la houlette du nouveau coach Cheikh Sarr. Ce dernier a mis sur pied un nouveau planning de jeu lequel, pour des problèmes de leadership a préféré écarter l’internationale sénégalaise Aya Traoré de l’équipe.



«On a gardé un bon noyau dur avec des joueuses d’expérience et avec une bonne connaissance du jeu. Je n’ai pas pris Aya Traoré parce que je veux un autre leadership dans l’équipe. C’était la Capitaine et je ne veux pas l'appeler pour la couper ensuite. Cela ne veut pas dire qu’elle est sortie de l’équipe. Mais je veux orienter mon leadership et je me suis fait une idée du capitanat», explique le sélectionneur national.